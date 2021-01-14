В Брянске 19 января Крещенский фестиваль пройдет в онлайн-режиме

19 января в 16:00 в Городском Доме культуры Володарского района Брянска состоится фольклорный праздник «От Рождества до Крещения», который пройдёт в рамках VIII городского фестиваля православной народной культуры «Мудрость православия в традициях народной культуры», сообщает Брянская администрация.

В этом году фестиваль пройдёт в режиме онлайн, посмотреть его можно будет по ссылкам:

https://vk.com/volodarskygdk

https://ok.ru/volodarskygdk

http://www.gdkvolodarskij.ru/

В этом году фестиваль вышел на новый межрегиональный уровень. Помимо 15 творческих коллективов из Брянска и Брянской области в фестивале примут участие образцовый детский фольклорный ансамбль «Оберег» (г. Воронеж) и вокальный ансамбль «Калейдоскоп» (г. Курчатов, Курская обл.).