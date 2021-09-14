В Брянске 200 школьникам и студентам вручили именные стипендии

Церемония прошла в преддверии Дня города.

13 сентября, в преддверии Дня города и 76-й годовщины освобождения Брянщины от фашистских захватчиков, в Брянске прошла церемония вручения свидетельств именных муниципальных стипендий.

Муниципальные стипендии в Брянске вручают уже более 10 лет. Ежемесячные поощрительные выплаты предусмотрены для одаренных детей, талантливой молодежи, деятелей культуры и общественников. Стипендии распределены по трем номинациям: «Культура», «Образование» и «Общественные молодежные объединения».

В понедельник сертификаты на получение стипендий вручали в номинации «Образование». Впервые количество стипендиатов достигло 200 человек. В предыдущие годы стипендиатов было 100.

Торжественная церемония прошла в актовом зале школы № 59. Из-за ковидных ограничений церемонию провели в двух форматах: офлайн и онлайн. В зал пригласили 70 человек – учеников 11-х классов. Остальные стипендиаты наблюдали за трансляцией награждения на канале YouTube. Их награды вручило руководство школ.

Среди стипендиатов – отличники учебы, активисты, победители олимпиад, всероссийских и международных конкурсов и соревнований.

Еще 50 муниципальных стипендий 15 сентября вручат представителям молодежных объединений и деятелям культуры.