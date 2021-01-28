В Брянске 29 января возобновит работу каток на спорткомплексе «Юность»

Работу самого большого в городе катка пришлось приостановить на время оттепели.

Самой большой в Брянске каток рядом со строящейся «Спартак-Ареной» на спорткомплексе «Юность» в Фокинском районе города возобновит работу 29 января, в пятницу.

Каток будет открыт с 15:00 до 22:00 по будням и с 11:00 до 22:00 в выходные.

Работу катка на этой неделе пришлось приостановить на время оттепели.