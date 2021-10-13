В Брянске 87 из 93 троллейбусов изношены на 100%

В последний раз новый троллейбусы покупали в 2015 году.

87 из 93 имеющихся в Брянске троллейбусов имеют 100-процентный износ. Как сообщает городская администрация, общий процент износа составляет 99,4%. Последний раз новые троллейбусы приобретали в 2015 году, тогда было закуплено три машины.

Несмотря на кризисную ситуацию, троллейбусы выходят на линию ежедневно. В будни пассажиров развозят 58 троллейбусов, в выходные – 28. За девять месяцев 2021 года они перевезли 3,4 тысячи человек.