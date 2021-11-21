В Брянске автоинспекторы помолились за погибших в ДТП

Заупокойную литию провели в преддверии Дня памяти жертв ДТП.
19 ноября, в преддверии Дня памяти жертв ДТП, который отмечают ежегодно в третье воскресенье ноября, сотрудники ГИБДД Брянска приняли участие в заупокойной литии по погибшим в автоавариях.
Заупокойную литию совершил настоятель храма во имя святого мученика Иоанна Воина, заведующий отделом по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Брянской епархии, член Общественного совета при УМВД России по Брянской области иерей Михаил Агешин.
Священник выразил надежду на то, что и водители, и пешеходы проявят сознательность, чувство ответственности и бдительности к жизни окружающих людей и во избежание аварийных ситуаций на дороге будут неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и проявлять взаимоуважение друг другу.
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