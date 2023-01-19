В Брянске благоустроят сквер имени Пушкина

В этом году благоустроят сквер имени А.С. Пушкина в Володарском районе областного центра. Об этом сообщили в Брянской городской администрации.

В горадминистрации обсудили реализацию программы «Формирование комфортной городской среды». Так, в этом году в рейтинговом голосовании населения победил сквер имени А.С. Пушкина в Володарском районе. За него проголосовало 25 306 человек. Эту территорию благоустроят.

Второе место в голосовании занял парк «Металлург». 24964 голоса отдали за это место горожане.

«Однако объём работ в парке очень существенный, и если мы возьмём на реализацию проекты двух общественных пространств, нам попросту не хватит денег на дворы», — пояснил заместитель председателя комитета по ЖКХ Александр Курашов.