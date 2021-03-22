В Брянске четверо преподавателей прошли в финал конкурса «Учитель года-2021»

18 марта в гимназии №4 в Брянске завершился финальный этап областного конкурса «Учитель года-2021», сообщает мэрия города.

За звание сильнейшего боролись 8 педагогов из общеобразовательных учреждений региона, в том числе трое учителей-предметников из областного центра.

Четверо из них сменили звание «лауреата» на «финалиста». Среди них и учитель русского языка и литературы гимназии №4 города Брянска Елена Грачева. Также финалистами стали учитель английского и немецкого языков Выгоничской средней школы Наталья Власенко, учитель географии средней школы №2 имени Героя России М.А. Мясникова города Сельцо Мария Сарнецкая и учитель начальных классов Сещинской школы имени К.Я. Поварова Татьяна Глуховская.

Члены жюри вручили им дипломы департамента образования и науки Брянской области, хрустальных пеликанов и денежные премии. Имя победителя областного конкурса «Учитель года-2021» назовут в мае.