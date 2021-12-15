В Брянске демонтировали опасные опоры

Бетонные столбы оказались на проезжей части после ремонта дороги.

В областном центре на улице Литейной с проезжей части убрали опоры линии электропередач.

Два бетонных столба с проводами, светофором и знаками оказались на дороге после ремонта. Проезжую часть расширили, установили новые бордюры, а опоры остались за ними.

Об опасной ситуации жители города сообщили в отделение Народного фронта. Общественники, в свою очередь, обратились в администрацию Брянска.

Спустя время столбы демонтировали.