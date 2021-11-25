В Брянске девушка объявила бойкот бутикам из-за «унижения» QR-кодами

«Все стояли и смотрели на меня с высокомерием», – пожаловалась покупательница.

Жительница Брянска Анна Кузнецова объявила бойкот бутикам, обслуживающим посетителей по QR-кодам, после посещения ТРЦ «АэроПарк».

«После того как меня при других посетителях унизили, не пустив в магазин, потому что нет кода, а они все стояли и смотрели на меня с таким высокомерием, что их обслуживают, а меня прогнали, то решила, когда эта хрень с кодами закончится, никогда не зайду в этот и другие магазины, которые поддерживают разделение людей», – заявила девушка в соцсетях.

Она также считает, что «возможно, они не потеряют в выручке, но зато они навсегда потеряли человечность».