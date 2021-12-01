В Брянске девушка распространила фейк об агрессивных собаках

Информация отказалась ложной.

В Брянске выявили факт распространения фейковой информации о бездомных животных. В минувшую пятницу, 26 ноября, девушка сообщила в соцсетях, что в Радице-Крыловке собаки растерзали кошек. Как сообщает городская администрация, информация не подтвердилась.

С девушкой связались представители Бежицкой районной администрации, чтобы выяснить место нахождения агрессивных животных. Также на место выезжала полиция. Выяснилось, что история о котах, растерзанных «стаей бродячих собак ночью в районе местной школы», оказалась вымышленной.

В дорожном управлении Брянска отметили, что каждая заявка, поступившая на отлов собак, обязательно отрабатывается – при необходимости не один раз. Если с первого раза животное не обнаруживают, то адрес включают в маршрут регулярного патрулирования.