В Брянске дочь пенсионерки с 80%-м поражением легких обвинила врача в халатности

Пожилую женщину с опозданием доставили в ковидный госпиталь.

В Брянске дочь заболевшей коронавирусом пенсионерки просит разобраться в ситуации, связанной с несвоевременным лечением ее пожилой матери от коронавирусной инфекции. Жалоба опубликована на портале государственных медицинских услуг Брянской области.

«5 октября моя мать вызвала на дом врача-терапевта через регистратуру поликлиники № 4 с жалобами на высокую температуру. Ей сообщили, что до обеда к ней придет врач. В этот день к ней никто не пришел, на следующий день пришлось дважды позвонить на горячую линию, чтобы врач Артюхова вышла на связь. По телефону назначила лечение и открыла больничный лист. На просьбу дать направление на КТ и на мазок ответила отказом. По назначенному лечению в течение недели улучшения не наступило, температура не снижается. Сама врач больше не позвонила ни разу. В воскресенье моей матери стало хуже. В понедельник утром позвонили на горячую линию 122, в районе 16 часов перезвонила Артюхова и согласилась дать электронное направление на КТ… КТ показало 70-80% поражения легких, и маму в срочном порядке увезли в ковидный госпиталь», – рассказала дочь пациентки.

По ее мнению, «с таким халатным отношением к своему делу невозможно работать в медицине!»

Заместитель главного врача по медицинской части поликлиники № 4 Любовь Лобарева пояснила, что «обращение рассмотрено, принято к сведению». Последуют ли какие-либо санкции в отношении врача, не сообщается.