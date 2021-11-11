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В Брянске достраивают второй корпус школы искусств имени Свиридова

2021, 11 ноября 09:30 Общество
В Брянске достраивают второй корпус школы искусств имени Свиридова
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Работы ведутся в Володарском районе.

В Володарском районе Брянска продолжается строительство второго корпуса детской школы искусств № 3 имени Свиридова. Соответствующий муниципальный контракт с ООО «Грандстрой» заключили в марте этого года.

Сейчас вокруг школы благоустраивают территорию. Подрядчик завершает укладку тротуарной плитки, устанавливает ограждение, ведет планировку территории. По периметру здания установили светильники. Также выполнены фасадные работы.

В новом двухэтажном здании разместятся 12 учебных кабинетов. Уже существующий и новый корпуса соединили теплым переходом. Внутри нового корпуса продолжается отделка: монтаж акустических панелей в стенах кабинетов, разводка электрики и вентиляции.

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