В Брянске достраивают второй корпус школы искусств имени Свиридова
Работы ведутся в Володарском районе.
В Володарском районе Брянска продолжается строительство второго корпуса детской школы искусств № 3 имени Свиридова. Соответствующий муниципальный контракт с ООО «Грандстрой» заключили в марте этого года.
Сейчас вокруг школы благоустраивают территорию. Подрядчик завершает укладку тротуарной плитки, устанавливает ограждение, ведет планировку территории. По периметру здания установили светильники. Также выполнены фасадные работы.
В новом двухэтажном здании разместятся 12 учебных кабинетов. Уже существующий и новый корпуса соединили теплым переходом. Внутри нового корпуса продолжается отделка: монтаж акустических панелей в стенах кабинетов, разводка электрики и вентиляции.