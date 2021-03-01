В Брянске готовится к открытию детский сад с бассейном

Новый садик сможет принять 270 малышей.

В Советском районе Брянска готовится к открытию новый детский сад «Гармония».

Как сообщает мэрия, новый садик рассчитан на 270 детей,в том числе 120 — от 1,5 до 3 лет.

В здании, кроме помещений для групп, предусмотрены бассейн, спортзал с детскими тренажерами, музыкальный зал, кабинеты психолога и логопеда, сенсорная комната и современный пищеблок с кухней.

Строительство обошлось в 180,5 млн рублей.

Вместе со школой №71 садик войдет в структуру образовательного центра «Перспектива».