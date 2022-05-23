В Брянске инвалида взяли на работу только после вмешательства прокурора области

Изначально работодатель сослался на индивидуальную программу реабилитации.

В Брянске инвалид II группы смог устроиться на работу только после личного вмешательства прокурора области Александра Войтовича.

Придя на прием в прокуратуру, 51-летний житель Советского района рассказал, что ему отказали в трудоустройстве по причине рекомендаций в индивидуальной программе реабилитации.

Директору организации прокуратура внесла представление. Только после этого руководство филиала компании предложило брянцу работу.