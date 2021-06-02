В Брянске ищут жертв мошенников из автоломбарда на Речной

Злоумышленники лишили клиентов 10 миллионов рублей.

УМВД России по Брянской области разыскивает пострадавших от деятельности автоломбарда на улице Речной.

Как сообщили в УМВД, двое жителей Брянской области с 2015 по 2019 год, не имея лицензии, осуществляли незаконные банковские операции и кредитование физических и юридических лиц.

Рабочие помещения находились на Речной, 17. Противозаконная деятельность маскировалась под работу автосалона.

По версии следствия, мошенники брали у брянцев деньги под проценты и затем выдавали их другим клиентам по более высокой ставке и под залог автомобилей.

Взятые деньги злоумышленники не вернули, лишь в отдельных случаях они выплачивали проценты за их использование.

Размер причиненного жителям региона ущерба оценивается в 10 миллионов рублей. Полиция полагает, что мошенники незаконно продали несколько оставленных в залог машин.

Уголовное дело возбудили по статье «Незаконная банковская деятельность».

Потерпевших просят связаться с полицией по телефону 02 (с мобильного – 102) или обратиться в ближайший территориальный отдел внутренних дел.