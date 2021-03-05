В Брянске изменили расписание автобусов 25 и 37

По новому графику транспорт начал курсировать 5 марта.

В Брянске скорректировали расписание двух автобусов: № 25 и № 37. Об этом сообщает городское пассажирское автотранспортное предприятие.

Так, автобус № 25 «Школа № 61 – Телецентр» будет отправлять от 61-й школы в 6.45, 6.54, 7.03 , 7.12 , 7.20, 7.29, 7.38, 7.47, 7.56, 8.05, 8.14, 8.23, 8.32, 8.41, 8.50, 8.59, 9.08, 9.17, 9.26, 9.35, 9.44, 9.53, 10.02, 10.11, 10.20, 10.28 10.35, 10.42, 10.49, 10.56, 11.03, 11.18, 11.33, 11.48, 12.03, 12.13, 12.23, 12.43, 13.03, 13.23, 13.33, 13.43, 13.53, 14.03, 14.22, 14.32, 14.42, 14.50, 14.58, 15.05, 15.12, 15.21, 15.30, 15.39, 15.48, 15.56, 16.04, 16.12, 16.20, 16.28, 16.36, 16.44, 16.52, 17.00, 17.08, 17.16 , 17.24, 17.32, 17.40, 17.48, 17.56, 18.04, 18.12, 18.21, 18.38, 18.56, 19.14, 19.50, 20.10, 21.10, 22.05.

От остановки «Телецентр» автобусы будут отходить в 6.10, 6.50, 7.05, 7.20, 7.35, 7.50, 8.00, 8.10, 8.18, 8.26, 8.33, 8.40, 8.47, 8.54, 9.01, 9.08, 9.15, 9.22, 9.31, 9.40, 9.49, 9.58, 10.07, 10.16, 10.25, 10.34, 10.43, 10.52, 11.01, 11.10, 11.19, 11.28, 11.37, 11.46, 11.53, 12.00, 12.07, 12.17, 12.27, 12.37, 12.47, 12.58, 13.13, 13.28, 13.38, 13.48, 14.08, 14.28, 14.48, 15.00, 15.10, 15.20, 15.30, 15.47, 15.57, 16.07, 16.15, 16.23, 16.30, 16.37, 16.46, 16.55, 17.04, 17.13, 17.22, 17.31, 17.40, 17.49, 17.58, 18.07, 18.16, 18.20 (через Крахмалева до хлебокомбината), 18.25, 18.34 18.43, 18.52, 19.00, 19.07 (через Крахмалева до хлебокомбината), 19.14, 19.22, 19.30, 19.38, 19.46, 20.03, 20.21, 20.39, 21.12, 21.50, 22.20, 23.05.

Также сокращен интервал движения автобусов по маршруту № 37 «Фосфоритный завод – Телецентр» по расписанию рабочего дня в час пик – с 7.00 до 7.40. От фосфоритного завода можно будет уехать в 7.00, 7.08, 7.16, 7.24, 7.32 и 7.40.