В Брянске изменили расписание автобусов № 9 и № 91 (РАСПИСАНИЕ)
Новый график движения действует по будням.
С 5 октября в Брянске действует новое будничное расписание двух автобусов: № 9 «Микрорайон Вокзальный – поселок Радица-Крыловка» и № 91 «Микрорайон Деснаград – Бежицкий рынок – микрорайон Деснаград» (кольцевой).
Расписание маршрута № 9 (рабочие дни):
– «Микрорайон Вокзальный» – 6.35, 7.00, 7.55, 8.30, 9.00, 9.53, 11.03, 12.07, 13.10, 13.53, 14.35, 15.05, 15.40, 16.30, 17.06, 17.40, 18.10, 18.55, 19.30;
– «Поселок Радица-Крыловка» – 6.40, 7.10, 7.40, 8.15, 9.10, 9.50, 10.12, 11.05, 12.15, 13.20, 14.25, 15.08, 15.53, 16.20, 16.50, 17.45, 18.20, 18.55 (до хлебокомбината), 19.25 (до хлебокомбината), 20.05, 20.38.
В расписание автобуса № 91 дополнительно ввели шесть рейсов со временем отправления от Бежицкого рынка в 11.30, 12.05 и 12.40, от микрорайона Деснаград – в 11.50, 12.25 и 13.00.
Расписание маршрута № 91 (рабочие дни):
– «Микрорайон Деснаград» – 6.20, 6.50, 7.25, 8.00, 8.35, 9.10, 9.45, 10.20, 10.55, 11.50, 12.25, 13.00, 13.29, 14.05, 14.40, 15.15, 15.50, 16.25, 17.00, 17.35, 18.10, 18.50, 19.20 (до Дружбы);
– «Бежицкий рынок» – 6.02, 6.31, 7.05, 7.40, 8.15, 8.50, 9.25, 10.00, 10.35, 11.10, 11.30, 12.05, 12.40, 13.44,14.20, 14.55, 15.30, 16.05, 16.40, 17.15, 17.50, 18.25, 19.05.