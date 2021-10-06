В Брянске изменили расписание автобусов № 9 и № 91 (РАСПИСАНИЕ)

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Неисправная отопительная печь загорелась в Гагарине Вечером 5 октября на улице Строителей в Гагарине произошел пожар, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Жители одного из частных домов протопили печь в доме и отправились заниматься своими делами. Спустя некоторое время (в двенадцатом часу ночи), они почувствовали едкий запах гари. Обеспокоенные жильцы бросились искать источник запаха и увидели пламя на

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