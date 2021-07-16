В Брянске изменили расписание движения автобуса № 9

На маршрут добавили новые рейсы.
С 16 июля действуют изменения в расписание движения автобусного маршрута № 9 «Микрорайон Вокзальный – Радица-Крыловка» по рабочим дням.
В расписание добавили новые рейсы. От Вокзального микрорайона они отправляются в 9.00 и 13.53, от Радицы-Крыловки – в 10.12 и 15.08. В будние дни на маршрут выходят четыре автобуса.
Расписание движения автобусов маршрута № 9 (будни):
микрорайон Вокзальный – 6.35, 7.00, 7.55, 8.30, 9.00, 9.30, 11.15, 12.07, 13.10, 13.53, 14.35, 15.05, 15.40, 16.30, 17.06, 17.40, 18.10, 18.55, 19.30;
поселок Радица-Крыловка – 6.40, 7.10, 7.40, 8.15, 9.10, 9.50, 10.12, 10.45, 12.25, 13.20, 14.25, 15.08, 15.50, 16.20, 16.50, 17.45, 18.20, 18.55 – до хлебокомбината, 19.25 – до хлебокомбината, 20.05, 20.38.
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