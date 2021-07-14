В Брянске изменят и продлят до улицы Молодой Гвардии маршрут № 42

Новая схема движения 42-й маршрутки начнет действовать с 16 июля.

С 16 июля в Брянске изменят маршрут № 42. Как сообщает группа «Брянский автобус», изменения продиктованы необходимостью охватить объекты социальный инфраструктуры: налоговую инспекцию, Управление Пенсионного фонда, городской лицей № 1, областной суд и УМВД, а также ТРЦ «АэроПарк».

После остановки «Курган Бессмертия» маршрутки № 42 будут заворачивать у Брянского госуниверситета и следовать по улицам Горбатова, Войстроченко, Крахмалева, Авиационной и Объездной до конечной остановки «Поликлиника БАЗ».

Конечную остановку перенесут на улицу Молодой Гвардии, где сейчас останавливаются маршрутки № 47 и № 55.

Для сокращения интервала движения маршрут № 42 усилят дополнительными единицами транспорта.