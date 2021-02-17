В Брянске изъяли 385 пачек сигарет без маркировки

К проверкам подключилось Управление Роспотребнадзора.

С начала 2021 года полицейские выявили в Брянске девять фактов продажи табачной продукции производства сопредельной республики без маркировки акцизными марками.

Полицейские составили семь административных протоколов. Из незаконного оборота изъято 385 пачек сигарет, два материала проверки направлены в Управление Роспотребнадзора.

Как сообщает региональное УМВД, 12 февраля 270 пачек изъяли из торговой точки в Бежицком районе. В этот же день в Бежице полицейские изъяли еще 40 немаркированных пачек в другом торговом объекте. Решения по административным делам примет мировой суд.

В 2020 году в Брянской области возбудили 19 уголовных дел и составили 83 административных протокола за нарушения правил реализации табачной продукции.