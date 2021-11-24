Брянская область бьет рекорды по доле нелегального табака

По словам экспертов, доля контрабандных сигарет из Белоруссии занимает 37% рынка региона.

В Брянской области сложилась неблагоприятная ситуация с контрабандой сигарет из соседней Белоруссии, поставляющей около половины всего нелегального табака в России. Согласно исследованию Kantar TNS, «серый» табак в Брянской области занимает 37% рынка.

Несмотря на то что во втором квартале 2021 года доля нелегального сегмента в регионе снизилась на 5% по сравнению с первым кварталом, где она достигала 42%, процент «черной» продукции в области по-прежнему остается высоким.

Из-за близости границы Брянская область является одним из наиболее страдающих от распространения нелегального белорусского табака регионов. Белорусские сигареты занимают первое место по распространенности практически во всех регионах России, а в приграничных регионах около 90% продающейся нелегальной продукции имеют белорусское происхождение.

При этом тенденция к снижению количества контрафакта отсутствует, что свидетельствует об интенсивных поставках из соседней республики.

Нелегальные сигареты в регионе реализуют в точках, принадлежащих нескольким крупным игрокам теневого рынка. Купить нелегальные белорусские сигареты можно как в Брянске, так и в отдаленных населенных пунктах.

Как правило, реализация такого табака не афишируется и в торговой точке редко хранят крупные партии – так злоумышленники стремятся обезопасить себя от серьезного наказания в случае поимки.

Потребителей же привлекает низкая стоимость нелегальных сигарет. Если средняя стоимость легальной пачки составляет 130 рублей, нелегальную можно купить за 60 рублей.

В этом смысле, считают эксперты, важно пересмотреть аспекты, влияющие на ценообразование пачки: они должны учитывать уровень доходов населения, а также акцизную политику стран – участниц Таможенного союза. Также специалисты говорят о необходимости достижения договоренности с другими странами ЕАЭС о повышении акцизных ставок до уровня российских. Уравнивание акцизных ставок могло бы исключить возможность получения прибыли от перемещения табачных изделий из ЕАЭС в Россию.

Ситуацию на нелегальном табачном рынке призвана стабилизировать система цифровой маркировки и механизм единой минимальной цены.

В качестве законодательной инициативы эксперты предлагают рассмотреть вопрос об уменьшении лимита для физлиц, которые ввозят табачную продукцию из-за границы, в том числе из Белоруссии, приобретая ее якобы для личных целей.

«Еще одно наше пожелание – усилить пограничный и таможенный контроль. Это важно, ведь чем крепче у нас границы, тем меньше через нее поступает незаконной табачной продукции, контрабанды», – отметил прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Брянской области Кирилл Симонов.

Пока Брянская область остается рекордсменом по доле нелегального табака среди российских регионов. По мнению экспертов, ситуацию поможет переломить комплексный и системный подход в противодействии обороту нелегальных сигарет на российском рынке.