В Брянске кафе отказалось проверять QR-коды у посетителей

Руководство точки общепита сослалось на закон о врачебной тайне.

Жители Брянска сообщили о работающем кафе, пускающем посетителей без QR-кодов. Фото входной двери с соответствующим объявлением опубликовано в соцсетях.

Руководство кафе рекомендует брянцам соблюдать установленные в регионе ограничения и отмечает, что не имеет права «ограничивать права и законные интересы граждан вне зависимости от использования и/или неиспользования QR-кодов».

«Мы не имеем права допускать дискриминации, самоуправства и отказа в обслуживании. Также дополнительно сообщаем о том, что согласно ст. 13 323-ФЗ врачебная тайна гражданина не подлежит разглашению против его воли и согласия и является медицинской тайной, исходя из чего мы не уполномочены против его воли и желания требовать от посетителя разглашения его медицинской информации, составляющей врачебную тайну», – также говорится в обращении к посетителям.

Паспорт на входе в кафе предъявить также не просят.

Напомним, брянские кафе, бары и рестораны открыли после локдауна с 15 ноября. Согласно изменениям в постановление регионального правительства «О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области» попасть в них можно только при предъявлении QR-кода, сертификата о вакцинации, справки о перенесенной новой коронавирусной инфекции либо результата ПЦР-теста.

Одновременно в Брянске проходят одиночные пикеты из-за вакцинации от коронавируса и введения системы QR-кодов.