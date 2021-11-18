В Брянске продолжаются одиночные пикеты из-за вакцинации

На площади Ленина прошла очередная протестная акция.

На площади Ленина в Советском районе Брянска прошел очередной одиночный пикет из-за вакцинации от коронавирусной инфекции. Мужчина вышел к памятнику Ленину с плакатом: «Власть, одумайся! Вакцинированные тоже распространяют коронавирус. Почему в правах поражают только невакцинированных?»

Ранее в областном центре прошли несколько аналогичных акций. Одновременно инициативная группа брянцев записала видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой «положить конец вакханалии» и ввести в стране обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Эксперты включили Брянск в число наиболее активных городов ЦФО, выступающих против обязательной вакцинации и введения системы QR-кодов, наряду с Орлом и Воронежем. Брянцы выражают недовольство против ковидных ограничений чаще жителей Москвы.