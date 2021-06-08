В Брянске компания захватила памятник природы под парковку

Добровольно демонтировать автостоянку руководство предприятия отказывается.

Брянская природоохранная прокуратура провела проверку по обращению горожан о нарушении закона об особо охраняемых природных территориях.

Как сообщает региональная прокуратура, ООО «Бэст» незаконно использует под стоянку транспорта участок у дома № 15 по улице Пролетарской в Советском районе. Заасфальтированный участок огорожен металлическим забором.

Документов, подтверждающих право пользования землей, у компании нет. При этом участок находится на территории охранной зоны памятника природы областного значения «Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками и бровками (Брянские балки)»

Руководству «Бэста» было предписано снести забор, однако предприниматель требования прокуратуры проигнорировал.

Природоохранный прокурор направил в Советский районный суд иск о понуждении ООО «БЭСТ» демонтировать ограждение. Заявление находится на рассмотрении.