В Брянске комсомолец устроил пикет против вакцинации и QR-кодов

Алексей Агапов вышел с плакатом к памятнику Ленина.

23 ноября первый секретарь областного комитета ЛКСМ РФ Алексей Агапов устроил на площади Ленина в Советском районе Брянска очередной одиночный пикет против вакцинации от коронавируса и QR-режима.

Как сообщают брянские комсомольцы, 25 ноября депутаты областной Думы рассмотрят законопроекты об использовании QR-кодов, поступившие из Госдумы РФ.

«QR-код не имеет никакого отношения к медицине и нарушает конституционные права граждан. Те, кто вакцинировался, также болеют ковидом, тогда смысл в вакцинации, тем более принудительной?» – говорится в сообщении Брянского областного комитета ЛКСМ РФ.