В Брянске маршрутчик высадил пассажирку из-за отсутствия сдачи

Женщина пыталась оплатить проезд пятитысячной купюрой.

Участница одного из брянских пабликов во ВКонтакте пожаловалась на водителя маршрутки, который отказался ее везти, когда она пыталась оплатить проезд пятитысячной банкнотой. Водитель потребовал от нее выйти из салона под предлогом отсутствия сдачи.

Мнения комментаторов разделились — одни поддерживают автора публикации, другие — водителя.

В то же время закон на стороне женщины: отказать в оказании услуги из-за отсутствия сдачи водитель не имел права.