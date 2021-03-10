В Брянске «МегаФон» оштрафовали на 100 тысяч за СМС с рекламой

Оператор связи незаконно делал рекламную рассылку.

Брянское УФАС рассмотрело административное дело в отношении оператора сотовой связи «Мегафон».

В управление обратился абонент «МегаФона». Он рассказал, что без его согласия на его телефон пришло СМС-сообщение рекламного характера.

Предъявить договор с абонентом и его согласие на получение рекламы в «МегаФоне» не смогли.

Выяснилось, что брянец пользовался услугами оператора с 2006 года – на тот момент «рекламные» законы в России еще не действовали. Теперь же распространение СМС-рекламы возможно только при предварительном согласии абонента.

В «МегаФоне» же сочли, что брянский абонент автоматически согласился на рекламную рассылку, поскольку условия оказания услуг связи были опубликованы на официальном сайте.

В итоге компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей.