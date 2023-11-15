Рекламу сняли с фасадов многоэтажек в Брянске

Фасады многоэтажек в Брянске очищают от рекламных баннеров. Об этом рассказали в городской администрации.

Новый закон запретил размещать на фасадах многоквартирных домов коммерческую рекламу. В Брянске с многоэтажек убирают баннеры.

«Сейчас остаётся только та реклама, которую повесили до принятия закона. Но у неё есть сроки размещения. В течение года брянские дома полностью очистятся от коммерческих баннеров», — уточнил заместитель главы Брянской городской администрации Максим Коньшаков.

Кроме того, в этом году специалисты управления муниципального контроля выдали 42 предписания о демонтаже рекламных конструкциях. А с проблемой листовок на остановках и столбах коммунальным службам бороться сложнее.

«Необходимо изучить, как противодействуют этим рекламщикам в других городах России. Можно ли наказывать тех, кого рекламируют? Это обязано сделать правовое управление городской администрации», — отметил вице-мэр Сергей Антошин.