В Брянске на Городищенском переулке открыли четырехполосное движение

В субботу, 19 декабря, в областном центре на Городищенском переулке открыли четырехполосное движение, сообщает пресс-служба администрации Брянска.

В десять утра по Городищенскому перекрёстку после его реконструкции открылось четырёхполосное движение — по две полосы в каждом направлении. Брянская городская администрация просит водителей быть внимательными на данном участке дороги, руководствоваться требованиями светофоров, дорожных знаков, соблюдать направление движения по полосам.

В ведомстве напомнили, что расширение Городищенского поворота началось в 2018 год. В 2020 году на 10,5 метров расширили проезжую часть на участке улицы Объездной до перекрестка с улицей Бежицкой. Работы по обустройству этого участка дороги продолжатся в 2021 году.