В Брянске на улице Калинина обезвредили мину времен ВОВ

В дежурную часть МЧС сообщили, что в районе Понтонного моста на улице Калинина в Брянске при проведении земляных работ нашли взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.

Жители 18 улиц в Смоленске останутся без горячей воды Жильцы домов на 18 улицах Смоленска останутся без горячей воды до конца лета. Об этом сообщается в пресс-служба Смоленского филиала ПАО «Квадра». С 16 по 30 августа без горячей воды придётся жить смолянам по адресам: ул. Ленина, 9а,13а,15, 21, 23/8, 25 ул. Большая Советская,13, 15, 17/1, 25/19, 27/20, 29/1, 29а, 12/1, 16/17 ул. Козлова, 3,3а

Коронавирус подтвердился на 13 территориях Смоленской области Коронавирус обнаружили на 13 территориях Смоленской области за последние 24 часа, сообщает областной оперативный штаб. Всего за сутки зафиксированы 116 случаев заражения и восемь летальных случаев среди пациентов с новой инфекцией. Случаи заболевания коронавирусом подтвердили в Смоленске (+32), Смоленском районе (+12), Рудне (+1), Ярцево (+2), Сафоново (+10), Новодугино (+1), Гагарине (+8), Темкино (+3), Вязьме, (+14),

Более 187 тысяч жителей Смоленской области полностью вакцинировались от COVID-19 На территорию Смоленской области всего поступило более 287 000 доз вакцины от коронавируса. За минувшие сутки поступило еще 7650 доз. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. По состоянию на сегодня первым компонентом вакцины в регионе привили 236 387 человек. Завершили вакцинацию (привили вторым компонентом вакцины) 187 157 человек. Всего за сутки вакцинировали от коронавируса

В Смоленске на почти 2 месяца перекроют движение на нескольких улицах Движение на трех улицах – Коммунистической, Докучаева и Соболева – в Смоленске ограничат до октября 2021 года, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. Ограничения связаны с проведением реконструкции магистральных сетей. С 16 августа до 10 октября ограничение затронет участки от дома № 18 до дома № 13 на улице Коммунистической и в районе дома № 5 на

При пожаре на улице Юрьева в Смоленске пострадал человек Около девяти часов вечера 13 августа 2021 года на улице Юрьева в Смоленске произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области. На место вызова выехали две автоцистерны и автолестница, восемь человек личного состава. По прибытии информация подтвердилась, возгорание в квартире. В результате пожара пострадал человек. Причина и ущерб устанавливаются специалистами.