В Брянске начали ремонтировать дороги
Ямочный ремонт дорог начали в областном центре. Об этом рассказали в городской администрации.
В Брянске начался точечный ремонт дорог. Дорожники заделывают ямы, которые влияют на безопасность дорожного движения. Дефекты уже устранили на улицах Речной, 2-й Мичурина, Снежетьский Вал, Бежицкой, Калинина, Горького и ряде других.
А весной в городе начнётся полноценный ремонт дорог. В этом году отремонтируют 23 дорог.
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