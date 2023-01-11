В Брянске начали ремонтировать дороги

Ямочный ремонт дорог начали в областном центре. Об этом рассказали в городской администрации.

В Брянске начался точечный ремонт дорог. Дорожники заделывают ямы, которые влияют на безопасность дорожного движения. Дефекты уже устранили на улицах Речной, 2-й Мичурина, Снежетьский Вал, Бежицкой, Калинина, Горького и ряде других.

А весной в городе начнётся полноценный ремонт дорог. В этом году отремонтируют 23 дорог.