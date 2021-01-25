В Брянске начались предварительные работы по расчистке русла Десны

В 2021 году планируется очистить от донных отложений участок реки от Бордовичского водозабора до Литейного моста.

В 2021 году в Брянске запланированы работы по расчистке русла Десны между Бордовичским водозабором и Литейным мостом.

Как сообщает областная Дума, расчистка реки от донных отложений будет идти в рамках нацпроекта «Экология». На эти цели выделяется 116 млн рублей.

Некогда широкая и глубокая река сейчас активно зарастает илом. Это приводит к образованию отмелей и плохо сказывается на экологии.

Пока идут предварительные работы, а основные запланированные на лето. Добытый со дня илистый песок будет использоваться при строительстве дорог.