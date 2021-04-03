В Брянске накажут регистратора поликлиники из-за отказа ребенку в приеме

По жалобе мамы девочки провели проверку.

Заместитель главного врача по медицинской части поликлиники № 5 Брянска Оксана Митина прокомментировала жалобу мамы девочки, которой отказали в приеме.

Напомним, регистратор поликлиники отказалась направить ребенка с больной ногой к ортопеду, сославшись на отсутствие талонов, и посоветовала ее маме самой уговорить врача о приеме. Врач, пояснила регистратор, орет на работников регистратуры из-за «лишних» пациентов.

Оксана Митина сообщила, что регистратор нарушила свои полномочия и должностную инструкцию, не направив девочку и на прием к педиатру в кабинет неотложной помощи, а предложила договариваться с врачом об осмотре самостоятельно.

В результате девочку все же осмотрели специалисты – ей выдали направления на обследования и рекомендации по лечению.

К регистратору применят меры дисциплинарного взыскания.