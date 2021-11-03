В Брянске написали большой этнографический диктант

В Брянске накануне Дня народного единства написали большой этнографический диктант. Участие в нем приняли представители власти и национальных диаспор, проживающих на территории региона: белорусы, дагестанцы, армяне, азербайджанцы и другие.

В режиме безопасности В регионе перепрофилируют койко-места и закупают кислород для COVID-пациентов. На всех уровнях власти продолжают принимать меры, направленные на борьбу с COVID. На прошлой неделе под председательством премьер-министра Михаила Мишустина в формате видеоконференцсвязи состоялось заседание президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны. В мероприятии принял участие губернатор Алексей

«Скорая помощь» для медиков Губернатор Алексей Островский поручил передать в распоряжение департамента по здравоохранению 25 служебных автомобилей из автопарка администрации области. «Потребность в автотранспорте в медучреждениях региона по-прежнему острая. Чтобы содействовать своевременному оказанию медицинской помощи смолянам в условиях текущей эпидемиологической ситуации, я распорядился на период нерабочих дней дополнительно передать в помощь нашим медикам, выезжающим на вызовы к пациентам, еще

Субсидии — АПК Тема оказания помощи смоленским аграриям, в том числе и тем, кто специализируется на молочном животноводстве, остаётся в сфере особого внимания губернатора Алексея Островского. На прошлой неделе вопросы господдержки производителей молока поднимались в ходе рабочей встречи, которую глава региона провёл с профильным заместителем Александром Царевым «В этом году в связи с ростом цен на комбикорма и

Сегодня на вокзале Смоленска прошел рейд по соблюдению масочного режима В Смоленском регионе МЖД продолжают приниматься необходимые меры по недопущению распространения вирусной инфекции. Железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции на вокзале Смоленск проводят регулярные рейды по контролю за соблюдением масочного режима и напоминают пассажирам о важности выполнения противоэпидемических требований. Сегодняшний рейд показал, что большинство пассажиров носят средства индивидуальной защиты. Нарушители масочного режима привлекаются полицией к

Отдых для ветеранов Губернатор Алексей Островский пообщался в формате видеоконференцсвязи с ветеранами, которые отдохнули за счёт средств регионального бюджета с 12-го по 25 октября в социально-оздоровительном центре «Голоевка» в Рославльском районе. «Инициатива этого разговора исходила от них самих, поэтому, конечно, я с радостью и чувством глубокой признательности откликнулся на поступившее предложение», — рассказал глава региона. Профильная смена «Мои