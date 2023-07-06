В Брянске нет маневренного фонда

В Брянске нет пригодных для жилья помещений в маневренном фонде. Об этом сообщили в городской администрации.

Происшествие в доме на улице 11 лет Октября в областном центре продемонстрировала неготовность города предоставить людям временное жилье. Первый заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин отметил, что помещения, которые числятся в маневренном фонде, непригодны для проживания и даже не подлежат ремонту.

«Сейчас люди проживают в гостиницах. Но после окончания режима ЧС куда они пойдут? Пока мы будем восстанавливать их квартиры, где будут жить? В каждом районе города срочно найдите помещения, составьте смету, если необходим ремонт», — обратился к главам районов Сергей Антошин.