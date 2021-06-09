В Брянске объединили маршруты автобусов № 100а и № 100б (РАСПИСАНИЕ)

Из аэропорта автобусы отправляются в 8.30, 9.10, 9.50, 10.30, 11.10, 11.50, 13.30, 14.10, 14.50, 15.30, 16.10, 16.50, 17.30, 18.10, 18.50. От железнодорожного вокзала Брянск I – в 7.30, 8.10, 8.50, 9.30, 10.10, 10.50, 12.30, 13.10, 13.50, 14.30, 15.10, 15.50, 16.30, 17.10, 17.50, 18.30 (до автовокзала), 19.10 (до автовокзала) и 19.50 (до автовокзала).

Ежедневно с 7.02 до 20.06 на маршруте работают три микроавтобуса с интервалом движения 40 минут.

Оранжевая планета В этом году марафон «Планета баскетбола – оранжевый атом» проходит в четвёртый раз. Спортивный проект запустили реготделение «Единой России», Федерация баскетбола Смоленской области, Центр современных спортивных технологий концерна «Росэнергоатом» и Смоленская АЭС. Ради будущего В зале по традиции собрались лучшие команды области, опытные тренеры и судьи. Из изменений – трибуны без зрителей, антисептики и медицинские

На станции Смоленск 9 и 10 июня будет работать музей-панорама «Поезд Победы» В среду, 9 июня, в Смоленск прибудет передвижной музей «Поезд Победы». Это уникальный проект, в котором с помощью самых современных мультимедийных технологий и скульптурных инсталляций посетители узнают о событиях 1941-1945 годов. В основе экспозиции история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица Елены Чухнюк – машиниста паровозной колонны, доставлявшей воинские поезда с оружием и боеприпасами

Огонь уничтожил дачу в Смоленском районе Около девяти часов вечера 6 июня в садовом товариществе «Полет 1» в Смоленском районе произошёл пожар, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. Жительница СТ увидела пожар на соседнем участке и вызвала пожарных. Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание ближе к полуночи. В результате пожара дачный дом был уничтожен полностью. В результате пожара никто не пострадал. В

В Смоленской области в ДТП с мотоциклом и авто пострадал человек Около 12 часов утра 6 июня 2021 года на улице Гагарина в селе Ершичи произошло ДТП с пострадавшим, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. На место вызова выехали одна пожарная машина и три человека личного состава. Прибывшие пожарные подтвердили столкновение мотоцикла с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадал один человек, которому была оказана

83 случая заболевания коронавирусом выявили в Смоленской области К 6 июня 2021 года на территории Смоленской области зарегистрировано 31 518 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки в области коронавирус подтвердился у 83 человек. Выздоровели и выписались из больниц 71 смолянин. Всего число выздоровевших смолян достигло 29 703. Еще пять смолян умерли за минувшие сутки от коронавирусных осложнений. Число летальных случаев достигло 1 043.