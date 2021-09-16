В Брянске обнародовали праздничную афишу ко Дню города

Локальные мероприятия пройдут во всех районах областного центра.

Мэрия опубликовала список мероприятий, приуроченных к празднованию 1036-летия Брянска и 78-й годовщины со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

В этом году из-за пандемии отменили Парад поколений и массовые народные гуляния. 17 Сентября объявлен рабочим днем. Тем не менее локальные торжества пройдут во всех районах города.

День города начнется в 9.00 с торжественного возложения цветов к воинскому захоронению на Центральном кладбище и обелиску на площади Воинской славы.

В 11.00 на площади Партизан состоится торжественный митинг, посвященный 78-й годовщине освобождения Брянщины от фашистских захватчиков. С 10.00 до 12.00 ритуалы и митинги памяти пройдут на центральных площадках и у мемориалов в районах города, в том числе в поселках Белые Берега и Радица-Крыловка.

С 14.00 в городских парках начнутся праздничные концертные программы – они продлятся до вечера. В 14.00 также начнутся праздничные концертные программы в Домах культуры.

Праздник завершится в 22.00 фейерверком на Кургане Бессмертия.