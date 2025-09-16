В Брянске ограничат движение транспорта в День города

В Брянске ограничат движение и парковку транспорта на нескольких улицах в День города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

17 сентября Брянск отметит День города. С 20 часов 16 сентября и до окончания праздничных мероприятий 17 сентября в областном центре будут действовать ограничения для движение транспорта.

Так, начиная с вечера вторника запрещена парковка машин в Советском районе по адресам:

— на парковке, прилегающей к территории площади Воинской Славы (въезд к управлению автомобильных дорог Брянской области);

— от улицы Калинина до поймы реки Десна (вдоль дома №76 и отеля «Мегаполис»);

— на парковке, прилегающей к зданию ГАУК «Брянская областная филармония»;

— на дороге от улицы Софьи Перовской до улицы Красноармейской вдоль дома №2 на площади Партизан («Газпромбанк»)

— на дороге-дублёре улицы Красноармейской (от улицы Репина до площади Партизан (кафе «Чикен-Пицца»)

С 9 часов утра 17 сентября движение транспорта запрещено в Советском и Бежицком районах:

— по улице Красноармейской (от улицы Пересвета до улицы Урицкого);

— по проспекту Ленина (от улицы Фокина до улицы Красноармейской);

— по улице Софьи Перовской, от въездной арки между домами №63 и №65 (территория краеведческого музея);

— дорога от улицы Софьи Перовской до улицы Красноармейской вдоль дома №2 на площади Партизан («Газпромбанк»);

— дорога-дублёр улицы Красноармейской (от улицы Репина до площади Партизан (кафе «Чикен-Пицца»);

— от улицы Калинина до поймы реки Десна (вдоль дома №76 и отеля «Мегаполис»);

— на парковке, прилегающей к зданию ГАУК «Брянская областная филармония»;

— дорога от дома №49 по улице Октябрьской до дома №22 по бульвару Гагарина;

— дорога от дома №32 по улице Фокина до дома №38 по улице Октябрьской;

— дорога от дома №1а по улице Ромашина до стадиона «Динамо»;

— на территории, прилегающей к зданию ДК БМЗ (улица Майской Стачки, 6).

Водителям в мэрии рекомендовали заранее искать пути объезда закрытых участков дорог.