В Брянске ограничат движение транспорта в День города

В Брянске ограничат движение и парковку транспорта на нескольких улицах в День города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
17 сентября Брянск отметит День города. С 20 часов 16 сентября и до окончания праздничных мероприятий 17 сентября в областном центре будут действовать ограничения для движение транспорта.
Так, начиная с вечера вторника запрещена парковка машин в Советском районе по адресам:
— на парковке, прилегающей к территории площади Воинской Славы (въезд к управлению автомобильных дорог Брянской области);
— от улицы Калинина до поймы реки Десна (вдоль дома №76 и отеля «Мегаполис»);
— на парковке, прилегающей к зданию ГАУК «Брянская областная филармония»;
— на дороге от улицы Софьи Перовской до улицы Красноармейской вдоль дома №2 на площади Партизан («Газпромбанк»)
— на дороге-дублёре улицы Красноармейской (от улицы Репина до площади Партизан (кафе «Чикен-Пицца»)
С 9 часов утра 17 сентября движение транспорта запрещено в Советском и Бежицком районах:
— по улице Красноармейской (от улицы Пересвета до улицы Урицкого);
— по проспекту Ленина (от улицы Фокина до улицы Красноармейской);
— по улице Софьи Перовской, от въездной арки между домами №63 и №65 (территория краеведческого музея);
— дорога от улицы Софьи Перовской до улицы Красноармейской вдоль дома №2 на площади Партизан («Газпромбанк»);
— дорога-дублёр улицы Красноармейской (от улицы Репина до площади Партизан (кафе «Чикен-Пицца»);
— от улицы Калинина до поймы реки Десна (вдоль дома №76 и отеля «Мегаполис»);
— на парковке, прилегающей к зданию ГАУК «Брянская областная филармония»;
— дорога от дома №49 по улице Октябрьской до дома №22 по бульвару Гагарина;
— дорога от дома №32 по улице Фокина до дома №38 по улице Октябрьской;
— дорога от дома №1а по улице Ромашина до стадиона «Динамо»;
— на территории, прилегающей к зданию ДК БМЗ (улица Майской Стачки, 6).
Водителям в мэрии рекомендовали заранее искать пути объезда закрытых участков дорог.
09.09.2025 16:24
Память о героях СВО: В Смоленске открыт первый Сквер в честь защитников Родины
В столице региона открыли Сквер памяти героев специальной военной операции. Это первый памятник в регионе, посвящённый участникам боевых действий. Церемония собрала бойцов, общественников, активистов ветеранских и молодёжных организаций, объединив людей разных поколений. В ходе мероприятия в честь павших героев были зажжены лампады, а также объявлена минута молчания в знак уважения и скорби. Дань уважения Сквер
09.09.2025 16:21
Время добрых дел
Жизнь и здоровье ребёнка – самое важное для родителей. К сожалению, некоторые мамы и папы сталкиваются с серьёзными заболеваниями своих детей, и их лечение требует значительных финансовых затрат. По инициативе президента Владимира Путина четыре года назад был создан фонд «Круг добра» для помощи детям с жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Деятельность фонда
09.09.2025 16:20
Для тех, кто выбрал химбио
В этом году более 200 студентов начнут обучение в новом образовательно-производственном кластере химической отрасли Смоленской области. Он объединил пять профессиональных образовательных организаций и два ведущих предприятия – ПАО «Дорогобуж» и АО «Вяземский завод синтетических продуктов». По словам губернатора Василия Анохина, цель кластера — совместно с предприятиями готовить профессионалов, внедрять новые идеи и развивать химическую отрасль
09.09.2025 16:18
Для тех, кто выбрал химбио
В этом году более 200 студентов начнут обучение в новом образовательно-производственном кластере химической отрасли Смоленской области. Он объединил пять профессиональных образовательных организаций и два ведущих предприятия – ПАО «Дорогобуж» и АО «Вяземский завод синтетических продуктов». По словам губернатора Василия Анохина, цель кластера — совместно с предприятиями готовить профессионалов, внедрять новые идеи и развивать химическую отрасль
09.09.2025 16:17
Новый учебный год – в новой школе
На карте Смоленска появилось новое образовательное учреждение. Оно распахнуло свои двери в микрорайоне Королёвка, где за парты сели более 1000 учеников Торжественное открытие школы состоялось 1 сентября. На первой линейке побывал губернатор Василий Анохин, который смог лично оценить созданные для школьников и педагогов условия. Отметим, что учреждение стало частью образовательного комплекса «Академия детства», который включает
09.09.2025 16:16
Всё начинается с малого
Как меняется жизнь в смоленской провинции? В регионе преображаются не только крупные, но и небольшие города, такие, как Велиж. Позитивные изменения в облике населённого пункта в ходе рабочей поездки в муниципалитет отметил губернатор Василий Анохин. Он вместе с главой округа Галиной Валиковой также проверил результаты благоустройства ряда объектов. Итогами визита Василий Анохин поделился со смолянами.