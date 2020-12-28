В Брянске определили места для безопасного запуска фейерверков

Мэрия Брянска определила места, где жители города смогут легально использовать пиротехнику.

Как сообщила в понедельник пресс-служба мэрии, в список таких мест вошли площадки на Кургане Бессмертия, в парке «Майский», сквер им. Ленина за комплексом «Братская могила» и площадь у ДК Железнодорожников.

На всех этиих площадках брянцы смогут использовать пиротехнику 1-3 классов опасности.

Ранее прокуратура Брянска напомнила об ответственности за продажу пиротехники детям до 16 лет.