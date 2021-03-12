В Брянске открылась школа вожатых

Подготовку в ней в этом году пройдут до 100 участников педагогических студенческих отрядов.

В Брянске в пятницу торжественно открылась школа вожатых для бойцов студотрядов. Участниками стали сутедческие активисты и представители региональных властных структур.

ПО словам директора департамента образования Елены Егоровой, подготовку в школе вожатых в этом году должны более 100 человек. После выпуска они смогут выступать в роли организаторов мероприятий для детей.

Егороова напомнила, что в прошлом году летняя оздоровительная кампания в регионе была реализована, а по ее итогам Брянщина попала в 10 регионов, где запускается пилотный проект по патриотическому воспитанию.

Зам директора департамента внутренней политики Андрей Казорин напомнил о 60-летней истории студенческих отрядов, через которые прошли не одно поколение советских людей и россиян, для которых они стали отличной школой во многих смыслах. Он также напомнил о необходимости прививать детями чувство гордости за страну, патриотизм и традиционные ценности.

По завершении церемонии Казорин вручил представителям учебных заведений благодарственные письма за реализацию молодежной политики.