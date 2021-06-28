В Брянске открыли движение на полукольце проспекта Московского

Об этом сообщает «Брянская губерния».

В сторону Фокинского района Брянска теперь можно добираться по новой дороге. Сегодня открыли движение в районе гипермаркета «Метро», на полукольце проспекта Московский. Первым по открывшемуся участку проехал троллейбус – удобно. Теперь автомагистраль четырехполосная, а диаметр кольцевой развязки, построенной по последним техническим требованиям, составляет 90 метров.

Несколько слоев асфальтобетона, новые светодиодные фонари, укрепленные георешеткой откосы – дорожные работы, из-за которых в течение 3 недель ограничивали движение на участке этой дороги, проводила подрядная организация «Дорстрой-32». В центре развязки к концу лета планируют разбить цветник.

К слову, кольцевое пересечение на проспекте Московском является частью дороги Брянск-I — Брянск-II, строительство которой ведется в областном центре.