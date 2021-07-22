В Брянске открыли сквер у «Салюта» с травмобезопасным покрытием

Ремонт обошелся в 25 миллионов рублей.

22 июля после капитального ремонта торжественно открыли сквер у кинотеатра «Салют» в Володарском районе Брянске.

В сквере уложили более 4,8 тысячи квадратных метров тротуарной и гранитной плитки и установили детскую игровую площадку площадью 228 квадратных метров с травмобезопасным покрытием, сообщает городская администрация.

Также в сквере появились 16 скамеек, 35 светильников и цветники. Памятник революционеру Володарскому облицевали новыми плитами.

Стоимость ремонта превысила 25 миллионов рублей.

«В первую очередь, хочу напомнить, что именно жители Володарского района проголосовали за ремонт этого сквера. Сегодня мы видим результат этой работы. Впереди – благоустройство парка «Юность», который включили в план 2022 года. Ваши голоса не пропали, это говорит о том, что власть к вам прислушивается. При этом важно беречь то, что сделали строители, а они очень старались. Не нужно быть безразличными к тому, что нас окружает», – сказал мэр Александр Макаров.

В течение пяти лет сквер будет находиться на гарантии у подрядчика – ИП Постоева.