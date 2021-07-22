В Брянске открыли сквер у «Салюта» с травмобезопасным покрытием

Ремонт обошелся в 25 миллионов рублей.
22 июля после капитального ремонта торжественно открыли сквер у кинотеатра «Салют» в Володарском районе Брянске.
В сквере уложили более 4,8 тысячи квадратных метров тротуарной и гранитной плитки и установили детскую игровую площадку площадью 228 квадратных метров с травмобезопасным покрытием, сообщает городская администрация.
Также в сквере появились 16 скамеек, 35 светильников и цветники. Памятник революционеру Володарскому облицевали новыми плитами.
Стоимость ремонта превысила 25 миллионов рублей.
«В первую очередь, хочу напомнить, что именно жители Володарского района проголосовали за ремонт этого сквера. Сегодня мы видим результат этой работы. Впереди – благоустройство парка «Юность», который включили в план 2022 года. Ваши голоса не пропали, это говорит о том, что власть к вам прислушивается. При этом важно беречь то, что сделали строители, а они очень старались. Не нужно быть безразличными к тому, что нас окружает», – сказал мэр Александр Макаров.
В течение пяти лет сквер будет находиться на гарантии у подрядчика – ИП Постоева.
21.07.2021 13:05
А у нас во дворе…
Лето – жаркое время не только для работников сферы АПК, но и для строителей и дорожников, которые трудятся над созданием комфортной городской среды и благоустраивают наши дворы, скверы и парки. Промежуточные итоги реализации на Смоленщине регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» подвели в ходе совещания, которое прошло в администрации региона под председательством губернатора Алексея Островского.
21.07.2021 13:03
Личный пример
Темпы вакцинации от коронавируса в регионе набирают обороты, всё больше людей делают прививки как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах вакцинации, которые по указанию губернатора Алексея Островского теперь работают с 8 утра до 21.00. Немало среди смолян и тех, кто приходит на ревакцинацию. На прошлой неделе губернатор Алексей Островский сделал повторную прививку от COVID-19
21.07.2021 12:47
На особом контроле
Губернатор проинспектировал ход строительства школы и детсада в Соловьиной роще. Масштабное строительство продолжается в микрорайоне Соловьиная роща, где ведётся возведение двух важнейших социальных объектов – школы и детского сада. На стройплощадках побывал губернатор Алексей Островский, который проинспектировал ход работ. Напомним, что строительство дошкольного учреждения осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». На
19.07.2021 10:49
За первое полугодие в Смоленском регионе МЖД не зафиксировано ни одного ДТП на переездах
С начала 2021 года на железнодорожных переездах Смоленского региона Московской железной дороги не зафиксировано ни одного дорожно-транспортного происшествия (за аналогичный период 2020 года – одно ДТП). Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий железнодорожники ведут комплексную работу: капитальный и текущий ремонт железнодорожных переездов, оборудование дополнительными устройствами безопасности, совместные с ГИБДД рейды и разъяснительная работа с водителями. Так, в