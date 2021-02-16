В Брянске открыли ясли детсада «Голубые дорожки»

Заниматься в новых яслях смогут 55 детей.

В Бежицком районе Брянска открыли ясельную пристройку для детского сада №147 «Голубые дорожки».

Как сообщает городская администрация, строительство велось в рамках национального проекта «Демография». Муниципальный контракт стоимостью 55 миллионов рублей заключили в августе прошлого года с московской подрядной организацией ООО «ГрандСтрой». Еще 5,1 миллиона рублей было выделено на оснащение здания.

Пристройка рассчитана на 55 мест, здесь разместятся четыре группы для малышей до трех лет. В яслях есть уютные спальни, яркие игровые комнаты, удобные раздевалки, спортивный и музыкальный залы, мультимедийное оборудование. На улице установлены беседки и зоны с игровыми комплексами.

В ближайшее время в Брянске откроют еще два учреждения дошкольного образования: ясли для детсада «Ягодка» в поселке Большое Полпино и детский сад «Гармония» на территории старого аэропорта в Советском районе.