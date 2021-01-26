В Брянске отметят 23 февраля праздничным салютом

Организаторы праздничных мероприятий ко Дню защитника Отечестча в Брянске пока не решили, в каком формате их проводить.

В Брянске началась подготовка к празднованию.23 февраля.

Точно известно, что в этот день в областном центре устроят праздничный салют, а в городских ДК пройдет серия торжественных меропориятий.

Однако их организаторы пока не могут сказать, очно будут проводиться торжества или онлайн. Все будет зависеть от эпидемической ситуации в городе и регионе в канун праздника и соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора.