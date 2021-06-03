В Брянске отремонтируют детскую площадку с дырявыми горками

На опасную площадку обратили внимание после публикаций в соцсетях.

Глава Брянска Марина Дбар инициировала проверку детской площадки между домами № 59 по улице Донбасской и № 74 по улице Литейной. Ранее в социальных сетях появилась информация об ужасающем состоянии игрового комплекса.

Ситуация осложняется тем, что он расположен на дворовой территории, примыкающей к четырем домам, сообщает Брянский горсовет. Их обслуживают три управляющие компании, которые не могут прийти к единому решению, кто ответственен за содержание площадки.

3 июня на площадке побывали депутат горсовета Валерий Иванов и представители районной администрации и управляющих компаний.

Площадку в ближайшее время приведут в порядок сотрудники УК «Приоритет».