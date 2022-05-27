В Брянске перекроют улицу из-за футбола

«Динамо-Брянск» сыграет со «Строгино».

В субботу, 28 мая в Брянске запретят движение транспорта в районе стадиона «Динамо» в Советском районе. Это связано с домашним футбольным матчем команды «Динамо-Брянск». Клуб сыграет с московским «Строгино».

С 8 утра и до окончания мероприятия будет ограничено движение и парковка транспортных средств: