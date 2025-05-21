Летом в Брянске планируют открыть для купания семь пляжей. Об этом сообщили в городской администрации.
На совещании при главе горадминистрации Александре Макарове обсудили открытие купального сезона в областном центре. В Брянске летом планируют организовать семь мест для отдыха горожан у воды. В Володарском районе – это пляж у железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский» (левый берег Десны), на озере «ДСК» и на карьере бывшего завода керамзитогравия. В Бежицком районе будет открыт центральный пляж (в районе городской больницы №1) и пляж на озере «Орлик-5». В Фокинском районе для отдыха и купания предназначены пляжи на озере «Мутное и на озере ГРЭС в посёлке Белые Берега. Места отдыха будут находиться под наблюдением спасателей.
«В межсезонье несколько наших спасателей ушли служить в добровольческий батальон «БАРС-Брянск». Мы нашли им замену и в наступающем сезоне все места отдыха горожан на воде будут под надзором прошедших обучение матросов-спасателей», — уточнил начальник управления по делам ГОЗНТЧС Андрей Скляр.
Также перед открытием сезона дно в местах отдыха обследуют водолазы. А пробы воды отправят на анализ на биохимический состав.
21.05.2025 12:12
Новое производство
В индустриальном парке «Феникс» – новый резидент – смоленская компания «Саула», которая уже приступила к строительству современного производственного комплекса. «На этой площадке будет налажен выпуск средств радиационной защиты: специальных строительных материалов и оборудования для рентген-кабинетов в больницах, фармацевтических организациях, научных институтах, на предприятиях атомной промышленности и других сфер», – рассказал подробнее о проекте губернатор Василий
21.05.2025 12:11
С повышением! Как поддерживают молодые кадры в регионе?
Будущее любого региона — это молодёжь. Именно она завтра придёт работать на предприятия, в школы и детские сады, больницы и поликлиники, учреждения культуры и спорта… Сегодня на Смоленщине делаются определённые шаги для того, чтобы молодым людям и девушкам было интересно и комфортно учиться у себя в регионе, и именно здесь они хотели бы строить карьеру
21.05.2025 12:10
Без образовательного ценза
Программа «Герои СВОего времени. Смоленск» оказалась довольно востребованной. Среди участников и ветеранов СВО оказалось много желающих реализовать себя в гражданской жизни, однако, как выяснилось, не у всех претендентов на участие в программе есть высшее образование (а это одно из требований проекта). В Правительстве региона прислушались к мнению защитников и решили открыть новый трек образовательной программы.
14.05.2025 11:11
Во имя памяти
На карте региона появилось больше Вечных огней – Смоленская область присоединилась ко всероссийской акции «Храним огонь Победы». 6 мая в Шумячах у братской могилы 265 воинов Красной Армии, погибших в 1943 году при освобождении района от фашистских захватчиков, был зажжён Вечный огонь. Мемориальный комплекс был подключён к сетевому газу и модернизирован. В торжественном мероприятии, посвящённом этому знаковому событию, принял участие губернатор Василий Анохин, назвав Вечный огонь
14.05.2025 11:10
Единство и вера
Вместе с ветеранами, участниками СВО, общественниками, молодёжью, представителями органов власти и Смоленской митрополии, а также жителями города-героя Смоленска губернатор Василий Анохин почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны в сквере Памяти Героев областного центра. Напомним, что смоленская земля в полной мере испытала все ужасы военного времени. За 26 месяцев оккупации фашисты стёрли с лица земли 9 городов и более
14.05.2025 11:09
Восстановлению подлежит!
В Гагарине у новой монументальной арки, олицетворяющей стойкость и мужество советского народа, состоялось торжественное открытие благоустроенного Братского захоронения № 2. «На этой территории в годы Великой Отечественной войны погибло более 25 тысяч бойцов и командиров Красной Армии. Сожжён, разрушен и уничтожен полностью или частично 141 населённый пункт. Здесь проходили кровопролитные бои, и каждый уголок этой земли хранит память о тех, кто сражался за наше будущее», – рассказал об