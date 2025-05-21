Летом в Брянске планируют открыть для купания семь пляжей. Об этом сообщили в городской администрации.

На совещании при главе горадминистрации Александре Макарове обсудили открытие купального сезона в областном центре. В Брянске летом планируют организовать семь мест для отдыха горожан у воды. В Володарском районе – это пляж у железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский» (левый берег Десны), на озере «ДСК» и на карьере бывшего завода керамзитогравия. В Бежицком районе будет открыт центральный пляж (в районе городской больницы №1) и пляж на озере «Орлик-5». В Фокинском районе для отдыха и купания предназначены пляжи на озере «Мутное и на озере ГРЭС в посёлке Белые Берега. Места отдыха будут находиться под наблюдением спасателей.

«В межсезонье несколько наших спасателей ушли служить в добровольческий батальон «БАРС-Брянск». Мы нашли им замену и в наступающем сезоне все места отдыха горожан на воде будут под надзором прошедших обучение матросов-спасателей», — уточнил начальник управления по делам ГОЗНТЧС Андрей Скляр.

Также перед открытием сезона дно в местах отдыха обследуют водолазы. А пробы воды отправят на анализ на биохимический состав.