В Брянске по нацпроекту обновят улицу Чернышевского

2026, 26 июня 16:40

В Брянске по нацпроекту обновят более 700 метров улицы Чернышевского. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла улица Чернышевского в Володарском районе Брянска. Подрядчик обновит 771 метр дороги от улицы Тельмана до улицы Рылеева. Участок проходит вдоль Брянской городской больницы №2.

Специалисты отремонтируют наружные инженерные сети и уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие из прочного материала ЩМА-16. Также рабочие построят тротуары и установят пешеходные ограждения.

Освещать улицу будут светодиодные фонари. Для пассажиров общественного транспорта установят современные автопавильоны на остановках. , новое наружное освещение, светофорные объекты. Также на улице Чернышевского сделают светофоры, поставят новые дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами.

Работы планируется завершить в 2027 году.