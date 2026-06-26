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ЖКХ

В Брянске по нацпроекту обновят улицу Чернышевского

2026, 26 июня 16:40
В Брянске по нацпроекту обновят улицу Чернышевского
Источник фото

В Брянске по нацпроекту обновят более 700 метров улицы Чернышевского. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла улица Чернышевского в Володарском районе Брянска.  Подрядчик обновит 771 метр дороги от улицы Тельмана до улицы Рылеева. Участок проходит вдоль Брянской городской больницы №2.

Специалисты отремонтируют наружные инженерные сети и уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие из прочного материала ЩМА-16. Также рабочие построят тротуары и установят пешеходные ограждения.

Освещать улицу будут светодиодные фонари. Для пассажиров общественного транспорта установят современные автопавильоны на остановках. , новое наружное освещение, светофорные объекты. Также на улице Чернышевского сделают светофоры, поставят новые дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами. 

Работы планируется завершить в 2027 году.

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