В Брянске почтили память погибшего в Чечне омоновца

Сотрудники Росгвардии возложили цветы к могиле Михаила Антоновского.

На Центральном кладбище Советского района Брянска военнослужащие и сотрудники регионального Управления Росгвардии почтили память прапорщика милиции Михаила Антоновского, погибшего при исполнении служебного долга. После минуты молчания росгвардейцы возложили к могиле цветы.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм Михаил Антоновский награжден орденом Мужества посмертно. Он навечно зачислен в списки личного состава ОМОН «Арсенал».

Имя Михаила Антоновского увековечено на памятной плите, установленной на фасаде здания школы № 1 в Брянске, в которой он учился.

В ночь с 26 на 27 июня 2003 года для розыска и задержания участников незаконных вооруженных формирований, совершивших убийства в населенном пункте Вашиндарой Шатойского района Чечни, выехала следственно-оперативная группа и группа сотрудников ОМОНа, в составе которой находился прапорщик милиции Михаил Антоновский.

«Урал» с омоновцами подорвался на радиоуправляемом фугасе. Колонну обстреляли из стрелкового оружия со стороны лесного массива, завязался бой.

В результате взрыва Михаил Антоновский был тяжело ранен, но продолжил бой до прибытия подкрепления. Впоследствии от полученных ран он скончался.