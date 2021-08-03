В Брянске поймали совершившего 15 краж вора

Житель города Брянска обвиняется в 15 преступлениях.

В период с ноября 2020 года по февраль 2021 года мужчина крал вещи с сетевых магазинов Советского района. Все преступления были сняты на камеры видеонаблюдения.

Вор попался на очередной попытке завладеть техникой. В одном из магазинов он открыто похитил товар, игнорируя просьбы продавцов оплатить его.

Уголовное дело направили в суд, за кражи мужчина может сесть в тюрьму на срок до четырех лет.